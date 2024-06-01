На Украине сообщили о серьезном повреждении двух ТЭС

Украинский энергохолдинг ДТЭК отметил, что под обстрел попали две теплоэлектростанции, где серьезные повреждения получило оборудование, сообщает РБК.

Данная атака является шестой на ТЭС группы за 2,5 месяца. С начала СВО в феврале 2022 года они попадали под обстрел свыше 180 раз.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, ночью 1 июня атаку зафиксировали на энергетические объекты в ряде областей, в том числе в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано — Франковской.