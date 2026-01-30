На Украине СБУ поставило «воров в законе» на «счетчик»

Служба безопасности Украины (СБУ) заставляет местных криминальных авторитетов и воров в законе поддерживать ВСУ деньгами. Тем, кто откажется, обещают уголовные дела, сообщает SHOT .

СБУ с начала спецоперации начала пристальнее следить за местными криминальными авторитетами. Одни покинули страну. С теми, кто остался на Украине, начали активно работать.

СБУ задерживала криминальных авторитетов в разных регионах государства, преимущественно в Днепре и Одессе. Во время допросов им намекали, что необходимо спонсировать ВСУ.

В обмен на финансовую поддержку армии украинским криминальным авторитетам обещали свободу. Тем, кто отказывался, угрожали уголовными делами.

В Одессе и Днепре криминальных авторитетов начали задерживать с 2022 года за проведение преступных «сходок». В Киеве задержали связанного с СБУ вора в законе Сергея Олейника по кличке Умка. Украинские силовики заставили поддерживать армию даже «смотрящих» за городами и «положенцев».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.