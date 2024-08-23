На Украине пилот самолета Л-39 катапультировался из-за аиста и погиб

В Хмельницкой области Украины во время учебного полета погиб пилот самолета Л-39, когда принял решение катапультироваться из-за столкновения с аистом, но в итоге погиб из-за маленькой высоты, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

«Во время учебного полета на самолете Л-39 о самолет ударился аист и перекрыл видимость одному из пилотов. Из-за отсутствия видимости один из пилотов катапультировался», — сообщили украинские СМИ.

В итоге пилот, который катапультировался, погиб. На момент столкновения с аистом у самолета была слишком маленькая высота. Парашют пилота не успел полностью открыться, он получил смертельные травмы при столкновении с землей.

Второй пилот сумел приземлить Л-39. О его состоянии ничего не сообщается.