сегодня в 17:57

На Украине остановлена работа на всех ТЭС

Работа всех государственных украинских тепловых электростанций (ТЭС) полностью остановлена, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Центрэнерго».

Информация об остановке работы ТЭС Украины появилась 8 ноября, на них отсутствует генерация энергии. Информация уточняется.

«Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» - говорится в сообщении «Центрэнерго».

В компании назвали причиной случившегося удары по украинской инфраструктуре.

ВС РФ в рамках специальной военной операции наносят удары исключительно по той инфраструктуре, которую в своих целях используют Вооруженные силы Украины.

