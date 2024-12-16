На трассе «М-2» в Подмосковье столкнулись два грузовика
ДТП произошло рано утром на трассе «М-2» в Московской области
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Рано утром на трассе «М-2» в Подмосковье произошло ДТП, где столкнулись два грузовика, сообщает сайт MK.Ru.
Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в социальных сетях. Серьезная авария случилась недалеко от Подольска.
На видео можно заметить два грузовых автомобиля. В настоящее время нет информации о пострадавших. Экспертам предстоит выяснить обстоятельства этого ДТП.
Ранее, в воскресенье, на внешней стороне 80-го км МКАД (перед съездом № 79) столкнулись несколько машин.