На трассе М-11 пойман подозреваемый в изнасиловании подростка

На 681-м километре трассы «М-11 Нева» уголовный розыск поймал рецидивиста по подозрению в изнасиловании девочки-подростка, подробности сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ, передает «Петербургский дневник» .

Так, 19 июля в полицию Красносельского района поступило сообщение о том, что неизвестный изнасиловал 15-летнюю девочку.

К расследованию были привлечены сотрудники регионального управления уголовного розыска. Совместно с сыщиками Красносельского района они в течение 2 дней раскрыли преступление и задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Владикавказа.

Мужчину доставили в отдел полиции, он полностью изобличен в содеянном. Злоумышленник оказался с богатым криминальным прошлым, на его счету свыше десятка преступлений, в том числе разбой, вымогательство, незаконный оборот наркотиков, угон автомобиля, кражи.