На трассе Кемерово-Новосибирск столкнулись 15 грузовиков, 3 легковушки и автобус

Сегодня днем на трассе Кемерово — Новосибирск произошла серьезная авария, в которой столкнулись 15 грузовых автомобилей, 3 легковые машины и один пассажирский автобус на 198 километре дороги, сообщает Ciбдепо .

По информации прокуратуры Кузбасса, на место происшествия выехал прокурор города Топки. В настоящее время прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и норм, касающихся перевозки пассажиров.

«По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в ведомстве.

Также прокуроры занимаются выяснением обстоятельств аварии. В результате инцидента пострадал один человек, который был доставлен в больницу с переломом, однако его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщается в Центре медицины катастроф Кузбасса. Ситуация находится под контролем властей.