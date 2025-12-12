На территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском произошел пожар

сегодня в 23:35

Пожарные тушат пожар в одном из древнейших монастырей России

На территории одного из старейших монастырей России — Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области — произошел пожар. Как сообщили РИА Новости в городской администрации, возгорание возникло в одном из зданий обители.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. Для усиления группировки сил и средств к тушению был дополнительно привлечен расчет воинской части. Глава городского округа находится на месте и координирует работу.

Детальная информация о причинах возгорания, возможных пострадавших и масштабах ущерба пока не сообщается. В ГУ МЧС по региону и Переславской епархии пока не прокомментировали ситуацию.

Никитский монастырь был основан в начале XII века и является важным историко-культурным объектом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.