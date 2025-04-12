На телах погибших в теракте в «Крокусе» нашли не только огнестрельные раны

На телах некоторых погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области специалисты выявили не только огнестрельные, но и колото-резанные раны, сообщает ТАСС .

«Это говорит о том, что в ходе нападения на концертный зал „Крокус“ террористы могли использовать не только автоматическое огнестрельное оружие, но и ножи», — отметил источник в правоохранительных органах.

По его словам, это также могли быть и осколочные ранения или последствия удара об острый предмет.

Теракт в зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Террористы начали стрелять из автоматов по людям, а затем подожгли здание. Жертвами нападения стали более 140 человек, пострадали свыше 500.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 22 марта возле стен бывшего концертного зала «Крокус сити холл» открыли мемориал в память о жертвах теракта 2024 года.

«Он (теракт — ред.) унес жизни сотен человек, множество получили ранения. Мои соболезнования всем семьям, родным, близким, кто пережил горе. Светлая память погибшим», — сказал Воробьев.