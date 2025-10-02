На Таймыре 4 человека пропали без вести и 1 погиб во время шторма

В конце сентября 2025 года на Хантайском озере группа из пяти человек на моторной лодке попала под волну во время шторма и пропала без вести. Начиная с 27 сентября ведутся поиски пропавших, на данный момент найдено только одно тело, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что группа из пяти человек находилась в моторной лодке «Казанка 3м» во время того, как началась непогода. С 27 сентября с группой пытались связаться, но успехов это не принесло. Затем без вести пропавших людей начали искать.

У волонтеров и спасателей была надежда, что пропавшие успели пришвартоваться к берегу во время непогоды и ждут помощи, но позднее было найдено тело одного из мужчин.

Еще четыре человека, которые находились в компании погибшего, считаются без вести пропавшими. По факту случившегося транспортная прокуратура уже организовала проверку.

