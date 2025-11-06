На СВО погиб обвиненный в изнасиловании маньяк, которого никто не боялся

Рудольф Варламов, которого обвинили в убийстве и изнасиловании девятилетней девочки в удмуртском селе Шаркан в 1999 году, отсидел 15 лет. Выйдя на свободу, он ушел на СВО, где погиб. Его родные до сих пор считают, что мужчина не виноват в жестоком преступлении, сообщает ИА «Регнум».

В 1999 году в удмуртском селе произошло страшное преступление — неизвестные убили и изнасиловали девятилетнюю девочку. Единственным подозреваемым стал Варламов, который тогда дал признательные показания. Но во время суда он заявил, что правоохранители силой заставили его признаться в преступлении.

Мужчину после этого отпустили из-за отсутствия улик и наличия несостыковок, но в 2010 году, когда расследование возобновилось, он вновь был задержан. В этот раз Варламов снова признался в преступлении, дав интервью для документального фильма. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Однако все это время жители села считают, что в 1999 году девочку изнасиловала компания молодых людей, в которую входил и сын местного чиновника, а «козлом отпущения» сделали местного «дурачка» Рудольфа Варламова. Они указывают на несостыковки в деле, а также на тот факт, что главная улика — биоматериал настоящего преступника — исчезла.

В конце 2024 года Варламова освободили. Из родного села он переехал в Сарапул. Мужчина хотел начать новую жизнь, но столкнулся с постоянными обвинениями в свой адрес. В начале 2025 года мужчина ушел на СВО. У него был боевой опыт, так как когда-то он участвовал в первой чеченской войне.

В мае Варламов погиб. Его родные до сих пор пытаются доказать, что мужчина был невиновен. Они хотят найти настоящего убийцу девочки.

