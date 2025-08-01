На станцию московского метро пытался пройти человек с ножом
На станции метро «Выхино» задержали мужчину с ножом
На станции московского метро «Выхино» произошел инцидент с попыткой проноса холодного оружия, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Бдительные сотрудники охраны остановили подозрительного мужчину на входе.
По словам свидетелей, завязался словесный конфликт: пассажир начал оскорблять контролеров, когда те отказались пропускать его. Ситуация быстро обострилась и переросла в драку. На помощь коллегам подоспели другие сотрудники метрополитена — трое охранников сумели скрутить агрессивного мужчину.
При досмотре у задержанного обнаружили нож. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые взяли ситуацию под контроль. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.