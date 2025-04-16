На шахте «Садкинская» успешно завершилась спасательная операция

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Двух горняков удалось спасти в Ростовской области

В Белокалитвинском районе Ростовской области завершилась успешная операция по спасению горняков шахты «Садкинская», сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Оба горняка находятся в удовлетворительном состоянии и уже отправились домой, — отметил Слюсарь.

ЧП произошло в ночь на среду, когда в одном из забоев шахты произошел обвал, перекрывший путь к выходу.

Спасательные подразделения оперативно прибыли на место и в кратчайшие сроки смогли добраться до заблокированных рабочих.