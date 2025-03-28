На северо-востоке Москвы владелец гаража выстрелил в подростка

Вечером в четверг, 27 марта, на северо-востоке Москвы тринадцатилетний мальчик был ранен из пневматического оружия. Причиной стал конфликт между хозяином частного гаража и компанией неадекватно ведущих себя подростков, сообщает сайт MK.Ru .

Все произошло около шести часов вечера на Северном бульваре. Мужчина сделал замечание группе молодых людей, находившихся на крыше гаражного комплекса, после чего открыл стрельбу. В итоге один из школьников получил ранения в область спины и таза. Пострадавшего доставили в больницу.

Установлено, что днем ранее у этого же мужчины произошел конфликт с местными подростками. Они бросали в него различные предметы с крыши гаражей и оскорбляли нецензурной бранью.

Мужчина предупредил их о наказании и даже продемонстрировал пистолет. Однако, вероятно, угрозы не оказали должного эффекта.

Стоит отметить, что пострадавший юноша не принимал участия в предыдущем конфликте и стал случайной жертвой.