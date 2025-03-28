На северо-востоке Москвы владелец гаража выстрелил в подростка
Фото - © РИАМО, Николай Корешков
Вечером в четверг, 27 марта, на северо-востоке Москвы тринадцатилетний мальчик был ранен из пневматического оружия. Причиной стал конфликт между хозяином частного гаража и компанией неадекватно ведущих себя подростков, сообщает сайт MK.Ru.
Все произошло около шести часов вечера на Северном бульваре. Мужчина сделал замечание группе молодых людей, находившихся на крыше гаражного комплекса, после чего открыл стрельбу. В итоге один из школьников получил ранения в область спины и таза. Пострадавшего доставили в больницу.
Установлено, что днем ранее у этого же мужчины произошел конфликт с местными подростками. Они бросали в него различные предметы с крыши гаражей и оскорбляли нецензурной бранью.
Мужчина предупредил их о наказании и даже продемонстрировал пистолет. Однако, вероятно, угрозы не оказали должного эффекта.
Стоит отметить, что пострадавший юноша не принимал участия в предыдущем конфликте и стал случайной жертвой.