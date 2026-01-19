На севере Нигерии могут быть похищены более 160 христиан

Президент Христианской ассоциации северной Нигерии Джозеф Хаяб заявил о возможном похищении свыше 160 христиан на севере Нигерии. Однако местная полиция отрицает эти сведения, характеризуя их как дезинформацию, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Vanguard.

Хаяб утверждает, что вооруженные лица атаковали церкви в штате Кадуна во время воскресных служб. Нападавшие перекрыли выходы и насильно увели прихожан в лесной массив. Некоторые верующие смогли спастись, но, по словам Хаяба, не менее 163 человек удерживаются в неволе.

В противовес этому, комиссар полиции штата Кадуна Альхаджи Мухаммад Рабиу отверг сообщения о похищении более сотни верующих в районе местного самоуправления Каджуру, назвав их недостоверными.

По словам комиссара полиции, заявления о похищениях являются «полной ложью». Он потребовал от тех, кто распространяет информацию о похищениях, предоставить имена и конкретные детали, предупредив, что распространители подобных слухов будут преследоваться по закону.

