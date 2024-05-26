На севере Армении река Дебед вышла из берегов
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На севере Армении произошло наводнение, из-за сильных дождей река Дебед вышла из берегов. Дороги города затапливает, из-за происшествия рушатся мосты, сообщает Mash.
В ходе наводнения скончался мужчина, который не смог выбраться из тонущей машины. К этой минуте уже эвакуировали 232 человека.
Сильнее всего стихия разыгралась в Лорийской области. В городе Алаверди из-за короткого замыкания взорвалась газозаправочная станция.
В регионе оказался уничтожен мост, затопило участок дороги Ванадзор — Алаверди. Полностью под воду ушло две переправы и несколько жилых домов.
В регионе из-за происшествия ввели режим ЧС.