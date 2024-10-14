На самолете в Москву связали авиахулигана, избившего бортпроводников

Массовая драка произошла на борту авиакомпании «Россия», выполнявшем рейс из Анадыря в Москву. Из-за одного дебошира, которого по итогу пришлось связывать нескольким людям, экипаж вынужденно приземлился в Красноярске, сообщает Baza .

Вскоре после поднятия в воздух пассажиры стали жаловаться на одного мужчину. Последний находился в пьяном состоянии. Указанный человек поссорился с товарищами-попутчиками и стал приставать к другим людям.

Пассажира пытались успокоить бортпроводники, однако он начал оскорблять их и бить. Чтобы утихомирить дебошира, на борту началась настоящая драка.

Вскоре мужчину скрутили и связали. В этот момент авиахулиган выкрикивал стихотворения Александра Пушкина и говорил, что скоро лайнер разобьется.

После вынужденной посадки в Красноярске любителя подраться передали полицейским. После этого самолет продолжил путь в Москву.