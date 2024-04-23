На радиоведущего Евгения Яковлева совершено нападение

Информацию об этом передала его жена, актриса Яна Поплавская, пишет Mash .

По словам Поплавской, радиоведущий попал в автомобильную аварию, а когда покинул транспортное средство, на него набросился второй водитель. Он нанес ему удар по голове в область виска.

После этого Яковлев смог запереться в своем автомобиле и вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Как рассказала актриса, полиция совершила досмотр машины второго участника ДТП и в ходе него были обнаружены 1,5 млн рублей.

Яковлев написал заявление в полицию.