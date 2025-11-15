сегодня в 15:36

На проникшего в жилье и избившего хозяйку мужчину в Звенигороде возбудили дело

Против мужчины, который, предположительно, проник в чужую квартиру и нанес хозяйке телесные повреждения средней тяжести в Звенигороде в Одинцовском городском округе Подмосковья возбудили уголовное дело. Однако он выпрыгнул из окна седьмого этажа и погиб, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 14 ноября. Мужчина, предположительно, залез в квартиру, атаковал незнакомку и вел себя неадекватно.

Затем к месту происшествия приехали работники МЧС. Тогда мужчина выпрыгнул в окно седьмого этажа и получил тяжелые травмы. В результате этого он погиб.

Было возбуждено дело о нарушении неприкосновенности жилища с использованием насилия и нанесении умышленного вреда средней тяжести здоровья по частям 2 статьи 139 УК РФ и части 1 статьи 112 УК РФ. На месте происшествия нашли труп неизвестного мужчины, упавшего с большой высоты. Организована проверка.

