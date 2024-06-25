На проезжую часть МКАД опрокинулся грузовик

сегодня в 17:16

Дептранс сообщил об аварии с грузовиком на проезжей части МКАД

На проезжей части МКАД в районе 10-го съезда опрокинулся большегруз. Информации о пострадавших пока не поступало, сообщает газета «Известия» со ссылкой на столичный Дептранс.

Авария произошла днем 25 июня. Грузовик рухнул на проезжей части на трассе, находящейся около района Выхино-Жулебино.

«На месте работают оперативные службы города», — проинформировали в Telegram-канале Дептранса.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В московском департаменте также заявили о перекрытии съезда с внешней стороны МКАД на Волгоградский проспект в центр. В связи с этим автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда места происшествия.