На полной скорости влетел в грузовик: видео жуткого ДТП на МКАД

Такси влетело в грузовик на МКАД и перевернулось

Опубликовано видео жуткой аварии, которая произошла на 49-м км МКАД. В ходе ДТП пострадали водитель такси и его пассажир, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ролике видно, как водитель такси не соблюдал дистанцию и на полной скорости столкнулся с грузовым авто, после чего перевернулся.

Обстоятельства аварии установит прокуратура Западного административного округа Москвы.

Пострадавших госпитализировали в больницу.