На полной скорости влетел в грузовик: видео жуткого ДТП на МКАД
Такси влетело в грузовик на МКАД и перевернулось
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Опубликовано видео жуткой аварии, которая произошла на 49-м км МКАД. В ходе ДТП пострадали водитель такси и его пассажир, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В ролике видно, как водитель такси не соблюдал дистанцию и на полной скорости столкнулся с грузовым авто, после чего перевернулся.
Обстоятельства аварии установит прокуратура Западного административного округа Москвы.
Пострадавших госпитализировали в больницу.