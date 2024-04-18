Подполье: ВС России ударили по артиллерии ВСУ на окраине Берислава

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ ударили по позициям украинской артиллерии на окраине города Берислав в Херсонской области. Он находится под контролем киевского режима, сообщает РИА Новости.