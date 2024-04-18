На окраине Берислава уничтожены украинские артиллеристы, обстреливавшие Каховку
Подполье: ВС России ударили по артиллерии ВСУ на окраине Берислава
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ ударили по позициям украинской артиллерии на окраине города Берислав в Херсонской области. Он находится под контролем киевского режима, сообщает РИА Новости.
«Херсонское направление. В город Берислав, на окраину, прилетел ФАБ. <…> Прилет был по расположению артиллерии и артиллеристов»
Сергей Лебедев
координатор николаевского подполья
По словам Лебедева, отсюда ВСУ производили обстрел Каховки.
Также российские военнослужащие нанесли удар по подконтрольным Киеву Ивановке, Новотягинке, Змиевке. ВС РФ ликвидировали свыше 30 военных украинской армии.
ВС России продолжают проведение спецоперации на Украине.