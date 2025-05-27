На одного из основных могильщиков Ленобласти напали в доме в Петербурге
На одного из ключевых могильщиков Ленинградской области Николая Ф. напали в частном доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Атаку совершили три человека в масках, сообщает Mash.
Инцидент случился в Сергиеве Красносельского района Санкт-Петербурга в частном доме 79-летнего Николая Ф., создавшего компанию «Ритуал». Три неизвестных мужчины в черных масках пробрались через задний вход.
Мужчину связали, надели пакет на голову и начали бить молотком. У Николая Ф. пытались выяснить, где он прячет средства.
Мужчина рассказал, где деньги. Напавшие достали из сейфа 4,6 млн рублей, а также два телефона.
Супруга Николая Ф. пряталась на втором этаже частного дома. Когда злоумышленники ушли, женщина развязала мужа и позвонила полицейским.
Николая Ф. отвезли в больницу. У него диагностировали переломы пальцев на левой ноге. Также обнаружили ссадины на лице.
Открыто уголовное дело. Нападавших разыскивают.