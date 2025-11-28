На объявленного дезертиром бойца СВО пытались оформить микрозайм

Супруга пропавшего бойца СВО, которого объявили дезертиром, сообщила, что на ее мужа кто-то пытался оформить микрозайм, а также расплатился его картой, переведя бонусы в рубли. Об этом сообщает VLADIVOSTOK1.RU .

«Я запросила выписку из банка по операциям на зарплатной карте. У меня есть доверенность на это. Оказалось, была попытка 24 октября, когда муж уже не выходил на связь две недели, взять больше миллиона рублей в кредит. А потом была вторая попытка 6 ноября взять микрозайм на 50 тысяч рублей. Оба раза банк отказал. Потом тоже странность: через интернет-банк кто-то перевел баллы в деньги, а потом 17 ноября что-то на них купил в магазине. Если это какие-то другие люди, то они, получается, узнали пароль и у них на руках телефон и карты мужа», — рассказала Наталья П.

В настоящее время женщина обратилась с соответствующим заявлением в полицию. Стражи порядка приняли заявление.

Сама Наталья П. утверждает, что ее супруг не мог самовольно покинуть место службы, так как на СВО он ушел добровольно и осознанно. За три года службы он успел получить награду и ранение, после которого остался на службе. Пара узаконила отношения через год службы пропавшего бойца, который тогда говорил своей избраннице, что не планирует возвращаться домой, пока СВО не закончится.

Ранее сообщалось, что мужчина пропал в зоне боевых действий 10 октября 2025 года. Супруга военного забила тревогу, когда не могла с ним связаться в течение нескольких дней. Позднее родители мужчины сообщили, что их сына внесли в список дезертиров.

