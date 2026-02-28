На НПЗ в Краснодарском крае тушат пожар на площади 150 квадратных метров
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае, возникший из-за падения обломков БПЛА, тушат 39 человек и 13 единиц техники. Площадь пожара составляет 150 кв. м., сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
«Горит один из резервуаров и прилегающая к нему территория на площади в 150 кв. м», — говорится в сообщении.
В Каневском районе Кубани на нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА
По предварительной информации, никто не пострадал.
