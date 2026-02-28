На НПЗ в Краснодарском крае тушат пожар на площади 150 квадратных метров Происшествия 28 февраля 2026 01:58

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае, возникший из-за падения обломков БПЛА, тушат 39 человек и 13 единиц техники. Площадь пожара составляет 150 кв. м., сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.