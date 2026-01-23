сегодня в 05:42

На нефтебазе в Пензе произошло возгорание из-за атаки БПЛА

На нефтебазе в Пензе произошло возгорание из-за атаки БПЛА. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале .

Пожар начался около четырех часов утра. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

На месте работают пожарные расчеты, в том числе — 46 сотрудников и 14 единиц техники.

Ночью в аэропорту Пензы были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

