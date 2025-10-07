На мотив «Игры в кальмара»: москвичи месяц слушают тревожную мелодию из детсада

Происшествия

Жители запада Москвы озадачены утренней мелодией пожарной сигнализации, которая доносится из строящегося детского сада. Предупреждение о пожаре звучит на мотив «Игры в кальмара», а вместо классического текста играет песенка «Загорелся кошкин дом», пишет «Осторожно, новости».

В течение последнего месяца каждое утро в районе Очаково раздается необычная мелодия. Местные жители обнаружили, что источником звуков, напоминающих саундтрек популярного сериала «Игра в кальмара», является строящийся детский сад.

Предварительно известно, что администрация нового дошкольного учреждения, готовящегося к открытию, проводит регулярную проверку систем пожарной безопасности. При тестировании сигнализации включается детская песенка «Загорелся кошкин дом».

Недоумение жителей соседних домов разрешилось после появления в интернете видеозаписи, демонстрирующей работу системы оповещения внутри здания детского сада.

