На Ленинградском шоссе ограничено движение из-за крупного ДТП
Движение ограничено на Ленинградском шоссе из-за массовой аварии
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На Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД ограничено движение по 4 из 5 полос из-за массовой автоаварии. В результате ДТП, предварительно, пострадал 1 человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
На шоссе столкнулись 3 единицы транспорта. Дорожная полиция оперативно оформляет аварию с соблюдением требований безопасности. Сотрудники ГАИ работают над освобождением движения, ограниченного почти по всем полосам.
Автомобилистам советуют выбирать пути объезда места массовой аварии.
Информации о погибших в результате ДТП пока не приводилось. Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.