На Ленинградском шоссе ограничено движение из-за крупного ДТП

сегодня в 11:43

На Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД ограничено движение по 4 из 5 полос из-за массовой автоаварии. В результате ДТП, предварительно, пострадал 1 человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

На шоссе столкнулись 3 единицы транспорта. Дорожная полиция оперативно оформляет аварию с соблюдением требований безопасности. Сотрудники ГАИ работают над освобождением движения, ограниченного почти по всем полосам.

Автомобилистам советуют выбирать пути объезда места массовой аварии.

Информации о погибших в результате ДТП пока не приводилось. Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.