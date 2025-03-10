На Кубани загорелись кафе и гостиница
В Краснодарском крае загорелись кафе и гостиница на площади 500 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
«Поступило сообщение о возгорании по адресу: Краснодарский край, город Кропоткин, улица Розы Люксембург», — сообщили в ведомстве.
В ликвидации пожара участвовали 62 человека и 19 единиц техник.
Пожар на данный момент локализован. О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что открытое горение ликвидировано на рынке в Махачкале. В результате пожара никто не пострадал.