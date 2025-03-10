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На Кубани загорелись кафе и гостиница

В Краснодарском крае загорелись кафе и гостиница на площади 500 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

«Поступило сообщение о возгорании по адресу: Краснодарский край, город Кропоткин, улица Розы Люксембург», — сообщили в ведомстве.

В ликвидации пожара участвовали 62 человека и 19 единиц техник.

Пожар на данный момент локализован. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что открытое горение ликвидировано на рынке в Махачкале. В результате пожара никто не пострадал.