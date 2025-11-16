На Кубани врачи не заметили переломов у девочки после ДТП и отправили домой

В Краснодарском крае водитель грузовика на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 14-летнюю девочку, после чего пострадавшая попала в больницу. Медики диагностировали у ребенка сотрясение мозга и ушибы, но не заметили переломов и отправили домой. Теперь мать девочки добивается справедливости через суд, сообщает РЕН ТВ .

После ДТП девочку госпитализировали в Северскую центральную районную больницу, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные гематомы и повреждения кожи. В соответствии с медицинской документацией, результатом лечения Софии П. стало улучшение состояния, в связи с чем ее выписали.

Дома школьнице стало хуже: она едва передвигалась и чувствовала сильную боль. Тогда ее мать приняла решение обратиться в частную клинику, где ребенка детально обследовали и обнаружили сразу два перелома: колена и ключицы.

Мать Софии обратилась в Следственный комитет. Там оперативно рассмотрели обращение и инициировали уголовное дело.

По словам Ольги Прынковой, она готова отстаивать свои права до конца, даже если судебные разбирательства будут длительными. Она убеждена, что если бы не невнимательность врачей, которые не распознали переломы у ее дочери своевременно, школьница уже вернулась бы к нормальной жизни.

