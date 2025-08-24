сегодня в 03:39

На Камчатке за сутки зафиксировали 20 афтершоков

За минувшие сутки на Камчатке зафиксировано 20 повторных подземных толчков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«За сутки произошли 20 афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,6», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подземные толчки в населенных пунктах не ощущались.

Спасатели предупредили о вероятности пароксизмального извержения Ключевского вулкана с высотой пепловых выбросов до 12 тыс. метров.

Наиболее сильным афтершоком за прошедшую неделю стало землетрятресение магнитудой 5.8, зарегистрированное 21 августа в 11:21 UTC. Подземные толчки продолжают ощущаться в населённых пунктах с интенсивностью до 3-4 баллов, вызывая тревогу у местных жителей.

Ученые отмечают, что афтершоковая последовательность постепенно затухает, но процесс стабилизации сейсмической обстановки займёт продолжительное время.