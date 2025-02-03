На Камчатке убит директор гостиницы «Петропавловск»
Совладелец гостиницы убил директора отеля на Камчатке
На Камчатке в рабочем кабинете из ружья убит директор гостиницы «Петропавловск», сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на местные СМИ.
Менеджер Руслан Кузнецов убит выстрелом, предположительно, из охотничьего самозарядного карабина «Вепрь, пишет портал „Камчатка-информ“.
По данным Telegram-канала Mash, в преступлении подозревают бывшего соучредителя заведения Валерия Трофимова.
Мужчину задержали на месте убийства и допрашивают.