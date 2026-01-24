На Камчатке спасли водолаза, который 20 часов был в ледяной воде на Сахалине

50-летнего водолаза, который 20 часов был в ледяной воде на Сахалине, спасли, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ в своей группе в ВК .

Мужчина исчез поздно вечером 23 января. Он работал в паре с коллегой без уведомления властей. Они были примерно в 2 км от берега на траверзе южного ковша морского порта Корсаков.

Днем 24 января была развернута масштабная поисково-спасательная операция, в которой также участвовали Поисково-спасательный отряд им. В. А. Полякова, полицейские и Морской спасательно-поисковый центр (МСПЦ). Спасатели обследовали берег и акваторию в районе исчезновения водолаза, а еще расширенный участок от села Золоторыбное до устья реки Урюм в Анивском районе, куда его могло отнести течением и ветром.

В районе 12 часов по местному времени пропавшего нашли живым. Мужчину заметил и поднял на борт экипаж судна «Иван Капралов». После этого водолаза передали на спасательное судно «Отто Шмидт» для доставки в порт Корсаков.

Предварительно, мужчина не нуждается в медпомощи.

