На Камчатке развернут штаб для координации спасательных операций
На Камчатке произошло мощнейшее за 70 лет землетрясение магнитудой 8,7. После подземных толчков власти оперативно развернули региональный штаб по распоряжению губернатора Владимира Солодова.
Специалисты уже приступили к координации экстренных служб и оценке последствий.
Эпицентр стихии находился в 161 км от побережья на глубине 32 км. Сначала сейсмологи оценили силу толчков в 7,5 баллов, но затем скорректировали до рекордных 8,7. Это самое мощное землетрясение в регионе с 1952 года.
Власти объявили угрозу цунами - по прогнозам, высота волны могла достичь 32 см. Уже известно о частичном разрушении стены в одном из детских садов и нескольких пострадавших. В качестве превентивной меры рабочий день в государственных учреждениях сократили до 13:00 по местному времени.