На Камчатке произошло землетрясение

сегодня в 04:06

В акватории Авачинского залива в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Сейсмособытие произошло в акватории Авачинского залива на глубине 58 километров. Его магнитуда составила 5,1», — говорится в сообщении.

В отдельных частях Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались интенсивностью до 3 баллов.

Ранее два землетрясения магнитудой 4,3 произошли у побережья южных Курил. Эпицентр подземных толчков находился в 111 км северо-восточнее и 99 км юго-восточнее необитаемого острова Симушир.