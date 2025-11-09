сегодня в 04:08

На Камчатке ищут второго геолога, попавшего под лавину

Поиски второго геолога, попавшего под снежную лавину на Агинском золоторудном месторождении в Быстринском районе Камчатки, продолжаются, сообщил министр ЧС региона Сергей Лебедев в соцсети .

«Два спасателя ведомства прибыли к месту происшествия. Они доставили лавинные щупы и биперы, с помощью которых будут вестись поиски», — сообщил он.

В поисках участвуют около 20 человек из числа работников предприятия.

Агинское золоторудное месторождение в Камчатском крае считается одним из главных золотодобывающих объектов в регионе. Основным его владельцем и оператором является фирма «Золото Камчатки». Руда перерабатывается в Агинском горно-обогатительного комбинате.

