сегодня в 10:07

На юге Москвы из-за пожара из квартиры эвакуировались 10 человек

Утром 23 ноября на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о пожаре в одной из квартир на Нагатинской набережной. До прибытия спасателей из дома эвакуировались 10 человек, сообщили в пресс-службе столичного чрезвычайного ведомства.

Предварительно установлено, что загорелась квартира на Нагатинской набережной в доме № 56А на 10-м этаже в 11-13-22-этажном жилом доме.

До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Что стало причиной пожара, а также есть ли пострадавшие, устанавливается. На месте работают 25 сотрудников МЧС РФ с привлечением девяти единиц спецтехники.

На момент публикации заметки, специалистам удалось локализовать пожар на площади 15 квадратных метров. Теперь проводятся работы по полной ликвидации горения.

