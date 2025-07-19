На юге Ирана перевернулся автобус: 21 человек погиб, 34 пострадали

Смертельная авария с участием автобуса произошла на дороге между городами Фирузабад и Кевар в провинции Фарс. В результате происшествия, по предварительным данным, погиб 21 человек, об этом сообщил глава местной скорой помощи Масуда Абеда, пишет РЕН ТВ со ссылкой на агентство IRNA.

Первоначально сообщалось о 15 погибших и 27 раненых, но позже цифры увеличились. В настоящее время известно о 34 пострадавших в результате этого дорожного происшествия.

«Глава службы скорой помощи провинции Фарс сообщил, что число жертв автобусной аварии на шоссе Фирузабад-Кевар возросло до 21 человека… Также пострадали 34 человека», — говорится в сообщении агентства.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте происшествия работают оперативные службы.