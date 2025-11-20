На границе Пермского края и Свердловской области потушили возгорание вагонов
Возгорание вагонов-цистерн на перегоне Шамары — Кордон в Свердловской области полностью ликвидировано, сообщается в Telegram-канале РЖД.
«Повреждено 400 м контактной сети и ж/д пути в обоих направлениях, железобетонный мост», — говорится в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал.
Инцидент случился вечером 19 ноября на перегоне Шамары-Кордон. Там произошло возгорание двух вагонов-цистерн с мазутом в хвосте грузового состава. Движение на участке было приостановлено.
На опубликованных видео несколько цистерн горят на путях. Еще несколько штук вылетели в кювет.
