На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка

Перестрелка между пограничниками Армении и Азербайджана произошла на границе

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила о столкновении между армянскими и азербайджанскими пограничниками в районе Неркин Хндзореск в Сюникской области. В результате инцидента был ранен военный со стороны Азербайджана, пишет ТАСС .

По информации СНБ, конфликт возник в связи с тем, что пастух из Армении оказался на территории Азербайджана в поисках потерянного стада. Пограничники обеих сторон открыли огонь.

Пограничные войска Армении готовы к совместному расследованию произошедшего с пограничными войсками Азербайджана.

Ведомство подчеркнуло, что подобные инциденты являются нежелательными для армянской стороны. Азербайджан вернул стадо, пастух также находится на территории Армении.