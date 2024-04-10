На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка
Перестрелка между пограничниками Армении и Азербайджана произошла на границе
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Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила о столкновении между армянскими и азербайджанскими пограничниками в районе Неркин Хндзореск в Сюникской области. В результате инцидента был ранен военный со стороны Азербайджана, пишет ТАСС.
По информации СНБ, конфликт возник в связи с тем, что пастух из Армении оказался на территории Азербайджана в поисках потерянного стада. Пограничники обеих сторон открыли огонь.
Пограничные войска Армении готовы к совместному расследованию произошедшего с пограничными войсками Азербайджана.
Ведомство подчеркнуло, что подобные инциденты являются нежелательными для армянской стороны. Азербайджан вернул стадо, пастух также находится на территории Армении.