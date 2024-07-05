На фасаде столичного ТЦ «Кунцево Плаза» потушили тлеющий утеплитель
МЧС: в ТЦ «Кунцево Плаза» в Москве тлел утеплитель
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Утеплитель тлел на фасаде здания торгового центра «Кунцево Плаза» на западе столицы. Общая площадь возгорания составила 5 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее Baza сообщила, что в пятницу утром на третьем этаже здания ТЦ «Кунцево Плаза» произошло возгорание. Проводилась эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра.
Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание.
В результате ЧП пострадавших нет.