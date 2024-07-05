На фасаде столичного ТЦ «Кунцево Плаза» потушили тлеющий утеплитель

сегодня в 11:32

МЧС: в ТЦ «Кунцево Плаза» в Москве тлел утеплитель

Утеплитель тлел на фасаде здания торгового центра «Кунцево Плаза» на западе столицы. Общая площадь возгорания составила 5 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее Baza сообщила, что в пятницу утром на третьем этаже здания ТЦ «Кунцево Плаза» произошло возгорание. Проводилась эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра.

Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание.

В результате ЧП пострадавших нет.