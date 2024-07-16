На экоактивистку Чирикову* завели дело за публикацию фейков о ВС РФ
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Возбуждено уголовное дело в отношении экоактивистки и политика Евгении Чириковой*, сообщает ГСУ СК России по г. Москве.
По данным следствия, Чирикова* опубликовала видеоролик, в котором присутствовала заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины, за что ей и предъявили обвинение.
В отношении Чириковой* расследуются и другие уголовные дела. Ее объявили в федеральный розыск.
Евгения Чирикова* — бывшая экоактивистка и оппозиционный политик. Она выступала против проведения СВО, а также распространяла ложную информацию о решениях и действиях российских политиков.
*Признана на территории РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов.