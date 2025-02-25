На дне рождения дочери экс-главы Северной Осетии задержали члена банды Гагиева

В ресторане «Тиволи Парк» произошел серьезный инцидент во время празднования дня рождения Дианы Агузаровой, дочери экс-главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова. В ходе конфликта был задержан член группировки Гагиева, сообщает Baza .

Все произошло в ночь на 24 февраля, когда празднование 27-летия Дианы переросло в жестокую потасовку. Конфликт начался после того, как одна из приглашенных девушек напала на работницу ресторана. Ситуация быстро вышла из-под контроля, переросла в массовое столкновение и даже стрельбу.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили следы применения спортивного оружия — были найдены 9 стреляных гильз. На место происшествия также прибыли медики.

В изоляторе временного содержания забрали 39-летнего Таймураза Б., которого правоохранители задержали как участника этого конфликта. Позднее выяснилось, что задержанный, предположительно входивший ранее в группировку Гагиева, имеет судимость за убийство. В результате конфликта охранник заведения получил серьезные повреждения — медики диагностировали у него рваные раны в области рта и губы, после чего госпитализировали.

Стоит отметить, что отец Дианы — Тамерлан Агузаров — занимал пост руководителя республики с середины 2015 по начало 2016 года.

Банда Гагиева — это преступная группировка, состоящая из профессиональных киллеров, которую в 2004 году сформировал криминальный авторитет Аслан Гагиев, более известный как Джако. Костяк организации составили около полусотни участников, среди которых были отставные военнослужащие, матерые уголовники и влиятельные представители криминального мира.

Эта группировка специализировалась на заказных убийствах высокопоставленных лиц и выполняла самые сложные поручения. География их преступной деятельности охватывала территорию Московской области, столицы России и Северной Осетии. В 2022 году одного из участников группировки приговорили к 20 годам колонии.