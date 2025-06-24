На Дальнем Востоке медведь убил двух человек

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У Южно-Сахалинска медведь-людоед убил двух человек

В лесном массиве близ трассы Южно-Сахалинск — Корсаков бурый медведь напал на группу людей, сообщает «КоммерсантЪ» .

Хищник расправился с двумя жертвами на месте, еще двое пострадавших с тяжелыми травмами были экстренно госпитализированы.

Один из выживших сейчас борется за жизнь в реанимации.

На следующий день оперативная группа охотничьего хозяйства выследила и застрелила опасного зверя в районе скульптуры «Три оленя» — именно там, где произошла трагедия.

Сейчас специалисты проводят экспертизу убитого медведя, пытаясь понять причины его агрессивного поведения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности против должностных лиц, отвечавших за контроль численности хищников и безопасность населения.