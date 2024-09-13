На большей части Подмосковья ожидается IV класс пожарной опасности 13 сентября

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12 сентября на территории гослесфонда Московской области произошли три пожара: в Кривандинском участковом лесничестве в 1 км от села Кривандино, в г. о. Шатура на площади 0.19 га, в Малаховском участковом лесничестве в 3 км от деревни Копнино Раменского г. о. на площади 0.2 га и в Свердловском участковом лесничестве деревни Корпуса г. о. Лосино-Петровскоий на площади 0.1 га, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

При тушении возгораний были задействованы 13 единиц техники и 28 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожары были потушены в день выявления.

13 сентября на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Егорьевском и Луховицком лесничествах — V класс пожарной опасности.

14 сентября на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Егорьевском и Луховицком лесничествах — V класс пожарной опасности.

15 сентября на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — V класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 23-25 градусов, ночью — 14-16 градусов. Синоптики обещают безоблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.