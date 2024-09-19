На большей части Подмосковья 19 сентября ожидается V класс пожарной опасности

Пожары устранены: в Ступинском (2) и Данковском участковых лесничествах 0.2 км от поселка Белопесоцкий г. о. Ступино на площади 0.06 га, в 2 км от деревни Лужки г. о. Серпухов на площади 0.03 га и в 0.1 км от г. Ступино на площади 0.02 га, в Огудневском участковом лесничестве в 2 км от села Душоново, г. о. Щелково на площади 0.1 га, в Луховицком участковом лесничестве 8 км от поселка Газопроводск г. о. Луховицы на площади 0.05 га и в Озерном участковом лесничестве в 1 км от микрорайона ВНИИПО г. о. Балашиха на площади 0.01 га.

При тушении возгораний были задействованы 37 единиц техники и 74 человека личного состава лесопожарных формирований. Пожары были потушены в день выявления.

19 сентября на большей части территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском и Талдомском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

20 сентября на большей части территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности, в Волоколамском и Клинском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

21 сентября на большей части территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 20-21 градусов, ночью — 8-10 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.