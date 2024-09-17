На большей части Подмосковья 17 сентября ожидается V класс пожарной опасности

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16 сентября на территории гослесфонда Московской области произошло шесть пожаров: в Малаховском участковом лесничестве в 1 км от деревни Копнино Раменского г. о. на площади 0.03 га, в Огудневском участковом лесничестве в 2 км от села Душоново г. о. Щелково на площади 1.8 га, в Аверкиевском участковом лесничестве в в 4.7 км от села Часовня и в 1 км от деревни Дергаево г. о. Павловский Посад — на площадях 0,2 и 0,3 га, в Яколевском участковом лесничестве в 1 км от поселка Фокино Орехово-Зуевского г. о. на площади 0.2 га и в Ступинском участковом лесничестве в 0.5 км от города Ступино на площади 0.5 га, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

При тушении возгораний были задействованы 48 единиц техники и 92 человека личного состава лесопожарных формирований. Пожары были потушены в день выявления.

17 сентября на большей части территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

18 сентября на большей части территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

19 сентября на большей части территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 22-24 градусов, ночью — 12-14 градусов. Синоптики обещают безоблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.