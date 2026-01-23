На балконы падают деревья: жители многоэтажки в Адлере боятся схода оползня

Жители 13-этажного дома на улице Петрозаводской в Адлере сообщили о риске оползня, который может разрушить здание и угрожает безопасности, однако местные власти не видят оснований для эвакуации, сообщает 360.ru .

Жильцы дома по адресу: Петрозаводская, 26/5, обеспокоены возможным сходом оползня со склона, расположенного рядом с их жильем. По их словам, признаки движения грунта появились еще в январе после строительных работ на горе, когда техника скидывала мусор в сторону дома. Сейчас, несмотря на завершение работ, ситуация ухудшается: во время дождей земля продолжает сползать, а на балконы и окна падают деревья.

Местная жительница Ирина рассказала, что жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию и администрацию, но получили лишь частичную помощь — была предоставлена техника для вывоза земли. По словам другой жительницы Елены, под угрозой оказался и расположенный ниже детский сад. Жильцы самостоятельно вывозят грунт, однако оползень не прекращается.

Спасатели убрали упавшие деревья с территории дома, но отказались работать на самом склоне, так как земля принадлежит Росимуществу и не относится к муниципалитету. После отказа местных властей решать проблему жильцы начали собирать подписи для обращения в федеральное ведомство.

В администрации Сочи сообщили, что рядом с домом введен режим повышенной готовности, а спасательные службы и управляющая компания продолжают расчистку территории. Власти подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью жителей нет, а эвакуация не требуется. В пресс-службе МЧС Краснодарского края посоветовали обращаться к муниципальным властям. Ответа от Росимущества пока не поступило.

