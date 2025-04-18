На Бали врач уговаривал россиян вскрыть череп их ребенку

На Бали российские туристы обратились в больницу после того, как их сын травмировал голову. Сперва местный нейрохирург успокоил родителей и сказал, что мальчику не нужна трепанация, однако позже стал уговаривать их срочно провести операцию. Родители считают, что мнение доктора резко изменилось из-за его желания заработать денег за трепанацию, стоимость которой на острове достигает 25 тысяч долларов, утверждает «Инфо24» .

Мальчик травмировался 13 апреля, когда сорвался с подоконника и упал с высоты. У ребенка началась рвота с кровью, и родители решили везти его в местную больницу.

В медучреждении их принял индонезийский нейрохирург, который изначально заявил, что их сыну не нужна трепанация. Несмотря на это, спустя день медик резко сменил позицию и стал уговаривать российских родителей, что мальчику якобы необходимо вскрывать череп, чтобы спасти его здоровье.

После этого туристы обратились к пятерым российским нейрохирургам, которые единогласно подтвердили первые утверждения индонезийца: трепанация черепа не требуется. Родители семилетнего мальчика решили отказаться от операции, однако местный нейрохирург продолжил их уговаривать. Хотя состояние пострадавшего мальчика стало улучшаться, доктор ежедневно продолжает ежедневно приходить к его родным и настаивает, что ребенку необходима трепанация.

По словам российских врачей, на Бали такие случаи не единичны. Они отметили, что местные медики хотят заработать побольше денег, поэтому и предлагают туристам ненужные, но дорогостоящие операции.