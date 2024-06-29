сегодня в 09:23

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что американскую боевую машину пехоты Brаdley подбили в районе села Сокол на авдеевском направлении, сообщает ТАСС.

«Вблизи села Сокол подбита очередная единица Brаdley», - сообщил он.

Также Украина понесла большие потери в боях за населенный пункт. Число погибших там украинских солдат составило несколько сотен человек.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.