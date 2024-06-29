На авдеевском направлении подбили очередную машину Brаdley
Кимаковский: американскую Brаdley ВСУ подбили на авдеевском направлении
Фото - © Евгений Биятов/РИА Новости
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что американскую боевую машину пехоты Brаdley подбили в районе села Сокол на авдеевском направлении, сообщает ТАСС.
«Вблизи села Сокол подбита очередная единица Brаdley», - сообщил он.
Также Украина понесла большие потери в боях за населенный пункт. Число погибших там украинских солдат составило несколько сотен человек.
ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.